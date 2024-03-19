حددت وزارة الصحة والسكان، الفحوصات المطلوبة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، موضحة أنّ الفحوصات تكون حسب نوع الإعاقة سواء حركية أو بصرية أو اضطراب طيف توحد، والإعاقة السمع بصرية والذهنية واضطراب صعوبات التعلم واضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة، فضلا عن اضطراب التواصل وأمراض القلب.

كارت الخدمات المتكاملة

جاءت تفاصيل الفحوصات المطلوبة لكارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، كما يلي.

الإعاقة الحركية

- الأشعات أو التحاليل أو رسم عصب حديث للحالة.

الإعاقة البصرية

- حدة الإبصار.

- مجال الإبصار حال توافره.

- الرسم الكهربائي للشبكية والعصب البصري حال توافره.

الإعاقة السمعية

- مقياس سمع.

- حال وجود مشاكل في الاتزان يجب إحضار الفحوصات التي تثبت ذلك.

الإعاقة الذهنية

- رسم مخ

- اختبار ذكاء في حالة أن يكون عمر الطفل أكبر من 3 سنوات

- تحليل كروموزومات في حالات عيوب الكروموزومات

- تحليل الغدة الدرقية في حالة أن تكون الإعاقة ناتجة عن قصور الغدة الدرقية

- أشعة مقطعية في حالات استسقاء الدماغ أو صغر حجم الدماغ أو الشلل الدماغي

الإعاقة السمع بصرية

- حدة الإبصار

- مجال الإبصار حال توافره.

- الرسم الكهربائي للشبكية والعصب البصري حال توافره.

- مقياس سمع.

- حال وجود مشاكل في الاتزان يجب إحضار الفحوصات التي تثبت ذلك.

اضطراب طيف توحد

- التقارير الطبية التي تثبت طيف التوحد.

- اختبار ذكاء، في حالة أن يكون عمر الطفل أكبر من 3 سنوات.

اضطراب التواصل

- تقرير طبي عن اللغة والكلام

اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة

- اختبار إلينوي أو أحد الاختبارات المعتمدة

- تقرير طبى عن اللغة والكلام ومقياس سمع

اضطراب صعوبات التعلم

- اختبار إلينوي أو أحد الاختبارات المعتمدة

- تقرير طبي عن اللغة والكلام ومقياس سمع

الاضطراب النفسي والانفعالي

- تقرير طبي من أحد مستشفيات وزراة الصحة والهيئات التابعة لها

أمراض الدم

- تقرير طبي من أحد مستشفيات وزراة الصحة والهيئات التابعة لها

أمراض القلب

- تقرير طبي من أحد مستشفيات وزراة الصحة والهيئات التابعة لها يتضمن الفحوصات اللازمة مثل:

* موجات فوق صوتية على القلب

* قسطرة تشخيصية لشرايين القلب في حالات آلام الصدر المتكررة.