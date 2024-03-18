نتيجة الكشف الطبي لذوي الهمم لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة.. اعرف الخطوات

حددت وزارة الصحة والسكان، طرق الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لذوي الهمم لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، مشددة على ضرورة تسجيل البيانات صحيحة ودقيقة عند التقديم لتصل رسالة على رقم الهاتف المحمول المسجل بالموعد ومكان الكشف، ويجب على المتقدم بضرورة الالتزام بالمواعيد التي يتم تحديدها.

تستمر وزارة التضامن الاجتماعي في استقبال الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة مباشرة والمتقدمين للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من قبل مكتب التأهيل التابع لمحل الإقامة المكتوب في بطاقة الرقم القومي طبقا للشروط المنصوص عليها للمرحلة الأولى.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لذوي الهمم

وبشأن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لذوي الهمم لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، حددت الوزارة مجموعة من الخطوات وهي الآتي:

- يمكن للمتقدم الدخول على الرابط المخصص لذلك من الرابط التالي: http://pod.mohp.gov.eg/

- كتابة الرقم القومي المدون في تحقيق الشخصية بالتفصيل

- الضغط على زر «بحث»، وتظهر النتيجة مباشرة.

حالات ظهور النتيجة

وأوضحت «الصحة»، عبر موقعها الإلكتروني، أنه في ظهور النتيجة قد يشتمل على مجموعة من العبارات منها عبارة «غير مستوفي الأوراق» أو عبارة «إعادة عرض»، أو «تم الكشف»، أو عبارة «مرتجع إلى اللجنة»، أو «تم تحويل الطلب للتضامن».

تُقدم «الوطن» في إطار دورها الخدمي، شرحاً مُبسطاً لمعاني هذه العبارات، وفق ما أعلنت عنه وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الإلكتروني.

جملة «غير مستوفي الأوراق»

يعني أنه يجب تجهيز الأبحاث والإشاعات التي طلبتها اللجنة وإعادة تحديد موعد آخر لإجراء الكشف الطبي

جملة «تم الكشف»

تعني أنه تم الكشف الطبي وجارى مراجعة الأوراق واعتمادها وإرسالها لمكتب التأهيل.

جملة «إعادة عرض»

تعني أنه يجب الذهاب إلى اللجنة التي تم إجراء الكشف الطبي بها لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم

جملة «مرتجع إلى اللجنة»

تعني أنه يجب الذهاب إلى اللجنة التي تم إجراء الكشف الطبي بها لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم

جملة «تم تحويل الطلب للتضامن»

تعني أنه تم إرسال التقارير الطبية الخاصة بالمتقدم إلى وزارة التضامن الاجتماعي ويجب الذهاب إلى مكتب التأهيل التابع لمحل الإقامة الخاص بالمتقدم لاستكمال الإجراءات.