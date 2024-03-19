حسن شاكوش يغنى أغنية «فوق» لأصالة .. ورد مفاجىء من حمو بيكا (فيديو)

شارك مطرب المهرجانات حسن شاكوش جمهوره بغناء أغنية «فوق» للمطربة أصالة، من خلال مقطع فيديو بصحبة كل من حمو بيكا وعمر كمال، ونشره عبر خاصية «استوري» فى حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

غناء حسن شاكوش أغنية أصالة

وبعدما قام حسن شاكوش بغناء أول مقطع من أغنية فوق للمطربة أصالة، والتى تقول كلماتها: «فوق بقى فوق بقى وخَليك في حالك.. ألف مرة أنا قولتهالك.. وفّر الإحساس لنفسك.. قلبي في غيابك واجعني.. روح وكنت نفعت نفسك لمّا تبقي فيوم نافعني».

ليقاطعه حمو بيكا قائلاً: «خلاص بقى تعبت.. فووووق أنا خلاص فوقت مش كده».. ويمكن مشاهدة الفيديو من هنا.

تفاصيل أغنية أصالة «فوق»

وطرحت المطربة أصالة أغنية «فوق» ضمن ألبومها الأخير «لحقت نفسي»، وهي من ألحان عمرو الشاذلي، وكلمات عمرو عبده علي وتوزيع محمد ياسر، وتخطت الأغنية حاجز 52 مليون مشاهدة بعد أربعة أشهر من طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.