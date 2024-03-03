أصالة: لا أحب السوشيال ميديا وأتمنى الاستغناء عن الموبايل (فيديو)

كشفت الفنانة أصالة عن علاقتها بوسائل التواصل الاجتماعي، خلال لقاء تلفزيوني على قناة «أبوظبي»، قائلة إنها ليس لها علاقة بالسوشيال ميديا.

وأضافت الفنانة أصالة: «الصراحة لا أحب السوشيال ميديا، وأتمنى أن أستغني عن الموبايل، وأكره وسائل التواصل، بحب فقط تويتر لأني أعبر أحيانا من خلاله، لكن لا أعرف كيفية التعامل معه مثل عمل فولو، لا أعرف».

وأشارت الفنانة أصالة، إلى أن الكثير من المتابعين يخبرونها بأنهم يرسلون «مينشن» لها على السوشيال ميديا، متعجبين من عدم ردها لهم.

يذكر أن عدد المتابعين لأصالة في موقع «إكس» تويتر سابقا حوالي 4.8 مليون متابع، وفي موقع «انستجرام» حوالي 12.2 مليون متابع، والتي تحرص من خلاله على نشر صورها باستمرار فيه.

ونشرت مؤخرا الفنانة أصالة على موقع «إكس» صورة تجمعها بالموسيقار الراحل حلمي بكر تنعيه فيها، حيث كتبت: «الله يرحمه ويغفر له ويضلً ذكره باقي بأعماله الخالدة وفنّه الخاص أستاذنا الكبير حلمي بكر صار بين يد خالقه وهو أرحم الرّاحمين».