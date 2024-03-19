مع حلول الحلقة التاسعة من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، بدأت تتضح ملامح الخطة التي تسعى «عايدة» لتنفيذها انتقاما من عائلة «الغول» بعد مقتل شقيقها علي الذي لعب دوره الفنان محمود عبد المغني، والحادث المدبر لوالدها حسن ضرغام، الذي يجسد دوره الفنان أحمد ماهر، والذي أدى لإصابته بشلل نصفي.

أحداث متلاحقة شهدتها أحداث الحلقات الـ8 السابقة، ما جعل متابعي مسلسل صيد العقارب في حالة تشوق لما ستفعله «عايدة» من أجل الانتقام لشقيقها ووالدها، وذلك بعد أن طلبت الطلاق من زوجها «ياسين» نجل إسماعيل الغول، والمتورط في حادث والدها، بينما تسبب شقيقه في مقتل شقيقها علي.

مسلسل صيد العقارب الحلقة التاسعة.. ما خطة غادة عبد الرازق الانتقامية؟

ومن المقرر أن تُعرض الحلقة التاسعة من مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم حصريا على شاشة CBC، والمتوقع أن تتضح خلالها ملامح خطة غادة عبد الرازق، أو عايدة، الانتقامية، للثأر لشقيقها وأخذ حق والدها الذي يرقد في المستشفى بعد الحادث المدبر الذي تعرض له.

هل تنتقم غادة عبد الرازق لعائلتها في الحلقة التاسعة من مسلسل صيد العقارب؟

نهاية الحلقة الثامنة جعلت المشاهدين يتوقعون أن تبدأ الحرب بين العائلتين مع بداية الحلقة التاسعة، حيث كشفت عايدة لـ ريمون الذي يعمل معها في صيد العقارب، عن حاجتها له في تنفيذ أمر خطير، متسائلة عن العقوبة التي تلقاها بعد ارتكابه جريمة قتل.

ويدور مسلسل صيد العقارب الذي ينافس في دراما رمضان 2024، حول أحداث من الإثارة والتشويق، بعد أن دخلت عائلتين مقربتين، في صراع شديد، بعد التورط في جريمة قتل، ومحاولة قتل والد غادة عبد الرازق، أو عايدة في الحلقات السابقة.