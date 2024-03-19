موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 9 على قناة cbc اليوم.. ضحية جديدة

سيطرت مشاعر الانتقام على الفنانة غادة عبد الرازق (عايدة)، خلال أحداث الحلقة 8 من مسلسل صيد العقارب، بعدما تسببت عائلة إسماعيل الغول في قتل شقيقها وتدبير حادث سير لوالدها أدى إلى دخوله المستشفى في حالة حرجة، حتى ظهرت عايدة في آخر مشهد وهي تُلمح بتخطيطها لجريمة قتل عندما سألت ريمون الذي يعمل معها في صيد العقارب عن جريمة القتل التي ارتكبها من قبل، ونيتها بتكليفه مهمة خطيرة قد تكون سببًا في دخوله السجن، ونستعرض في التقرير التالي موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 9 على قناة cbc اليوم.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 9 على قناة cbc اليوم

نال المشهد الأخير من الحلقة 9 من مسلسل صيد العقارب اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تبادلوا النقاشات والتوقعات حول الضحية الجديدة للحرب الدائرة بين عائلتي حسن ضرغام وإسماعيل الغول، خاصة بعد تلميح الدكتورة عايدة لنيتها في القتل، مبدين تشوقهم لُمتابعة الحلقة 9 التي تُذاع اليوم على قناة cbc الساعة 7.30 مساء، والإعادة الساعة 1.45 صباحاً والساعة 2.15 صباحًا.

تُذاع الحلقة 9 من مسلسل صيد العقارب على قناة cbc دراما الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 4.30 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضها على منصة WATCH IT الساعة 7.30 مساء.

فريق عمل مسلسل صيد العقارب

ويشارك في مسلسل صيد العقارب عددا من النجوم، أبرزهم غادة عبدالرازق، وسيمون، ورياض الخولي، ومحمد علي رزق، وميار الغيطي، وأحمد ماهر، وعماد صفوت، وأحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد حسن، وتأليف باهر دويدار.

ويمكن تابعة مسلسل صيد العقارب الحلقة 9 على قناة cbc اليوم، وضبطه على جهاز الاستقبال الخاص بك، من خلال التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة HD.