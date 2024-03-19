تطور الصراع في مسلسل صيد العقارب الذي جذب أنظار الجمهور منذ عرض الحلقات الأولى، بين عائلة الحاج إسماعيل الغول، والحاج حسن ضرغام، حينما قُتل نجل الثاني، فضلًا عن محاولة قتل ضرغام، لينتظر الجمهور موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل صيد العقارب.

موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل صيد العقارب

يأتي موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل صيد العقارب، بطولة غادة عبد الرازق، الساعة السابعة والنصف مساءً عبر قناة cbc، وتُعاد الحلقة للمرة الأولى الساعة 2:45 صباحًا، ومن ثم يُعاد العمل للمرة الثانية في الساعة 1:45 مساءً.

أحداث مشوقة ونارية، ينتظرها جمهور مسلسل صيد العقارب في الحلقة 9، خاصة بعد رفض ياسين طلاق زوجته الدكتورة عايدة وتؤدي دورها غادة عبد الرازق، التي تنوي الانتقام من عائلة الغول، وذلك بسبب ظنها أنه المتسبب في حادث والدها، وأن شقيقها قُتل على أيديهم.

أحداث الحلقة 8 من مسلسل صيد العقارب

صدمة كبيرة حلت على الدكتورة عايدة خلال أحداث الحلقة 8 من مسلسل صيد العقارب، حينما أخبرها الأطباء أن والدها عاد لوعيه لكنه أُصيب بشلل نصفي، وذلك بسبب نزيف المخ الذي حدث له إثر الحادث، لتقرر الذهاب إلى احد الأشخاص وتكليفه بمهمة خطيرة قد تكون سببًا في دخوله السجن، وسط الإثارة والتشويق من الجمهور الذي اعتقد أنها تنوي قتل الحاج إسماعيل الغول.

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب، في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.