مسلسل صيد العقارب الحلقة 9.. غادة عبدالرازق تكشف عن كارثة تخطط لها

لا تزال وتيرة الأحداث تتسارع في مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق، خاصة بعد أن تضمنت الحلقات السابقة من المسلسل تصاعد الأحداث والعديد من المشاهد المهمة، وبينها رفض «ياسين» الذي يجسد شخصيته الفنان محمد علاء، رغبة زوجته الدكتورة «عايدة» في الانفصال، لكنها لا زالت متأثرة بوالدها الذي يرقد في المستشفى إثر حادث مُدبر، ما دفع المشاهدين لانتظار مسلسل صيد العقارب الحلقة 9.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 9

ويبحث الجمهور عن مسلسل صيد العقارب الحلقة 9، بعد رفض «ياسين» طلاق زوجته الدكتورة «عايدة» التي لعبت دورها الفنانة غادة عبد الرازق في الحلقة السابقة، ورغم صمت «عايدة» في البداية، لكن سرعان ما اتضح أنّها لم تستسلم للأمر، إذ تخطط للانتقام من عائلة الحاج إسماعيل الغول، الذي تعتقد أنّه هو من دبر حادث والدها، كما تعتقد أن سامح الغول هو من قتل شقيقها علي ضرغام.

وتتحدث الدكتورة «عايدة» مع ريمون زميلها في صيد العقارب، عن سجنه قبل سنوات بسبب جريمة قتل، إذ تلمح في حديثها إلى أنّها تنوي تكليفه بمهمة خطيرة أخرى قد تُعيده إلى السجن، ويعتقد المشاهدون أن عايدة تخطط لقتل الحاج إسماعيل الغول.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق حول «عايدة» المتخصصة في استخلاص السموم من العقارب، وتعيش حياة صعبة مليئة بالتحديات، حيث تواجه العديد من الصراعات في حياتها الشخصية والمهنية، وتبدأ أحداث المسلسل بمقتل شقيق «عايدة» ما يُشعل الصراعات بين عائلتي «ضرغام» و«الغول»، وتُقرر عايدة الانتقام لموت شقيقها، وتبدأ رحلتها في عالم صيد العقارب.