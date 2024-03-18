موعد إجازة عيد الفطر 2024.. بدأ العد التنازلي

مع الدخول في الأسبوع الثاني من شهر رمضان المعظم، بدأ العد التنازلي للإعداد لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، والذي ينتظره المسلمون تتويجا لشهر الصيام والعبادة، ومن أجل الترتيب للاستمتاع بأيام الإجازة مع الأهل سواء داخل القاهرة أو خارجها.

آخر أيام شهر رمضان

ووفقًا لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فأن آخر أيام رمضان يكون 9 أبريل المقبل وموعد عيد الفطر 2024 فلكيًا سيكون 10 من الشهر نفسه.

موعد إجازة عيد الفطر

وتبدأ إجازة عيد الفطر المبارك التي ستكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر، يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 حتى 12 من نفس الشهر.

وحسب المعهد ستكون الصلاة يوم إجازة عيد الفطر، الساعة 5:59 صباحا حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة، وتستمر الإجازة حتى يوم الجمعة.

ومن المتوقع ترحيل إجازة يوم الجمعة الذي يوافق اليوم الثالث من أيام عيد الفطر إلى الأحد كما يحدث مع العطلات الرسمية التي تتزامن مع الإجازات الأسبوعية.