مواعيد القطارات اليوم.. اعرف توقيت التحرك بالوجهين البحري والقبلي

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد القطارات اليوم الاثنين، موضحة أنّ حركة القطارات شهدت تغييرات كبيرة في مواعيدها منذ بداية رمضان المبارك، حتى تتناسب مع مواعيد هذا الشهر الكريم، مشددة على الركاب بضرورة شراء التذاكر قبل استقلال القطار تفاديًا للغرامات.

مواعيد القطارات اليوم

قطارا 147 و138 ركاب «الفيوم – الواسطي» والعكس

- يتحرك قطار رقم 138 ركاب من محطة الواسطى الساعة 14:00.

- يصل إلى محطة الفيوم الساعة 15:00.

قطار رقم 148 «الفيوم – الواسطى»

- يتحرك من محطة الفيوم الساعة 13:30 دقيقة ويصل إلى محطة الواسطى الساعة 14:20 دقيقة.

قطار 2103 «خدمات التبين»

- يتحرك القطار من محطة التبين الساعة 14:00.

- يصل إلى محطة القاهرة الساعة 15:00.

قطار 268 ركاب «المنصورة – طنطا»

- يتحرك من المنصورة الساعة 13.25.

- يصل طنطا الساعة 14.55.

قطار 1915 سياحي «القاهرة – المنصورة»

- يتحرك من محطة القاهرة الساعة 3:20 مساء.

- يصل محطة المنصورة الساعة 5:40 مساء.

قطار 2027 تالجو «القاهرة - الإسكندرية»

- يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:00 مساءً.

- يصل محطة الإسكندرية الساعة 10:30 مساء.

قطار 2026 تالجو «الإسكندرية - القاهرة»

- يتحرك من محطة الإسكندرية الساعة 7:45 مساء.

- يصل محطة القاهرة الساعة 10:15 مساء.

قطار 959 ثالثة مكيفة «القاهرة - الإسماعيلية»

- يتحرك من محطة القاهرة الساعة 6:45 مساءً.

- يصل محطة الإسماعيلية الساعة 9:45 مساءً.

قطار 63 ركاب «طنطا - المنصورة»

- يتحرك من محطة طنطا الساعة 3:55 مساءً.

- يصل محطة المنصورة الساعة 5:25 مساءً.

قطار رقم 3017 ثالثة مكيفة خط «القاهرة - المنصورة»

- يتحرك من القاهرة الساعة 2:15 مساءً.

- يصل إلى محطة المنصورة الساعة 4:35 مساءً.

قطار رقم 32 تهوية «الإسكندرية – طنطا»

- يتحرك من محطة الإسكندرية الساعة 6:20 مساءً.

- يصل إلى محطة القاهرة الساعة 10:30 مساءً.

قطار رقم 586 / 587 مكيف «الإسكندرية – المنصورة»

- يتحرك من محطة الإسكندرية الساعة 2:20 مساءً.

- يصل إلى محطة المنصورة الساعة 5:30 مساءً.

قطار رقم 157 تهوية «الأقصر – الإسكندرية»

- يتحرك من محطة الأقصر الساعة 7:30 صباحًا.

- يصل إلى محطة الإسكندرية الساعة 11:00 مساءً.

- مواعيد قطارات التالجو على «القاهرة - أسوان»

قطار 2030

- يتحرك من القاهرة الساعة 7 مساء ليصل أسوان الساعة 6.40.

قطار 2031

- يتحرك من أسوان يوميا الساعة 7 مساء يصل القاهرة الساعة 6.50 صباحا.

- مواعيد القطارات المكيفة والروسي على خط «القاهرة - أسوان»

قطار رقم 1902 مكيف

- يتحرك من محطة القاهرة الساعة 00.20 مساء.

قطار رقم 978 مكيف

- يتحرك الساعة 06.30 صباحا.

قطار رقم 980

- يتحرك الساعة 08.00 صباحا.

قطار رقم 2010 - يتحرك الساعة 10.00 صباحا.

قطار رقم 982

- يتحرك الساعة 12.00 مساءً.

قطار رقم 986 مكيف القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة 13.00 مساءً.

قطار رقم 970 مكيف بور سعيد سوهاج موعد قيامه الساعة 14.00 مساءً.

قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 16.00 مساءً.

قطار رقم 2006 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 17.15 مساءً.

قطار رقم 2012 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 17.30 مساءً.

قطار رقم 872 مكيف القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة 17.45 مساءً.

قطار رقم 988 مكيف

- موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

قطار رقم 2014 مكيف

- موعد قيامه الساعة 21.00 مساء.

قطار رقم 80 «روسي»

- موعد قيامه الساعة 8.30 صباحا.

قطار رقم 1004 «روسي»

- موعد قيامه الساعة 9.30 صباحا.

قطار رقم 160 «روسي»

- موعد قيامه الساعة 12.15 مساءً.

قطار رقم 972 «روسي»

- موعد قيامه الساعة 14.20 مساءً.

قطار رقم 188 «روسي»

- موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

قطار رقم 1014 «روسي»

- موعد قيامه الساعة 18.50 صباحا.

قطار رقم 1012 «روسي»

- موعد قيامه الساعة 20.20 مساء.