«قومي المرأة» يطلق صفحة رسمية للتوعية بالحقوق القانونية للسيدات

أطلق المجلس القومي للمرأة، صفحة رسمية لمكتب شكاوى المرأة على منصتي «فيسبوك، وإنستجرام»، بعنوان «مكتب شكاوى المرأة 15115»، تهدف إلى توضيح اختصاصات المكتب ودوره في حل المشكلات القانونية والاجتماعية والنفسية، التي تواجه المرأة المصرية، ومساعدتها في الحصول على حقوقها من خلال فروع المكتب بمحافظات الجمهورية، إلى جانب التوعية بحقوق المرأة المصرية القانونية في المجالات كافة.

طرق التواصل مع مكتب الشكاوى

كما توضح صفحة «القومي للمرأة»، طرق التواصل مع المكتب، للحصول على الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات، سواء من خلال الاتصال على الخط المختصر 15115، أو من خلال المقابلة الشخصية في فروع المكتب بجميع محافظات الجمهورية، أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 01007525600.

اختصاصات مكتب الشكاوى

وتستقبل الصفحة الرسمية للمكتب، الشكاوى والاستفسارات المختلفة من الجمهور، التي سيجري الرد عليها من خلال المتخصصين.

جدير بالذكر أن اختصاصات المكتب، تشمل: «مسائل الأحوال الشخصية (الولاية على النفس) - مسائل الأحوال الشخصية (الولاية على المال) - جرائم العنف والتمييز والحرمان - جرائم تقنية المعلومات - جرائم الإتجار في البشر - الهجرة غير الشرعية - طلبات تنفيذ الأحكام - شكاوى العمل - استحقاق المواريث - خدمات الحكومة والأوراق الثبوتية - الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية - الدعم النفسي والمشورة الأسرية - الشكاوى الاستثنائية».

ويمكن الوصول إلى الصفحة على «فيسبوك» من خلال الضغط هنــــــــــا

ويمكن الوصول لصفحة «إنستجرام» من خلال الضغط هنــــــــــــا