الإعلامية جاسمين طه: تكريم «القومي للمرأة» باحتفالية «شباب يغير الصورة» بمثابة شهادة تخرج

استعرض برنامج «السفيرة عزيزة»، تقديم الإعلاميتين سناء منصور وجاسمين طه، تقريرا تليفزيونيا حول تكريم المجلس القومي للمرأة لأكاديميادت وإعلاميات باحتفالية «شباب يغير الصورة».

احتفالية «شباب يغير الصورة»

وقالت الدكتورة سوزان القليني، عضو المجلس القومي للمرأة، إن احتفالية لجنة الإعلام التابعة للمجلس القومي للمرأة تُقام للعام الرابع على التوالي، مشيرة إلى أنه جرى اختيار عنوان «شباب يغير الصورة» لحرص المجلس القومي للمرأة على أن يكون للشباب دور في المجتمع ويعبرون عن آرائهم.

وأضافت «القليني»، خلال لقائها، أن الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة قررت إقامة احتفالية كبيرة، وتكريم رواد الإعلام والتعليم على مستوى مصر كلها، مشيرة إلى أن الإعلاميتين سناء منصور وجاسمين طه قامتان إعلاميتان كبيرتان للغاية، ولهما دور في الإعلام الراقي والمهني، والذي يوصل رسالة هادفة لكي يحصل على رد فعل هادف.

تكريم المجلس القومي للمرأة للإعلامية جاسمين طه

وفي نفس الصدد، قالت الإعلامية جاسمين طه، إن تكريم المجلس القومي للمرأة بمثابة شهادة تخرج على مستوى آخر، فالمجلس منذ إنشائه في عام 2000 وهو يقوم بقفزات عام تلو الآخر، وأصبح له أرضية ومصداقية كبيرة للغاية، لدعم ومساندة المرأة في شتى المجالات بمختلف المحافظات.