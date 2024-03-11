«القومي للمرأة» يكشف تفاصيل مبادرة «مطبخ المصرية»

يواصل المجلس القومي للمرأة خلال شهر رمضان المبارك، أنشطته وفعالياته بمختلف محافظات قرى حياة كريمة، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وتتضمن أنشطة المجلس، التدريب على مجموعات الإقراض والادخار، والتثقيف المالي وريادة الأعمال، والإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، إضافة إلى إقامة المشاغل والوحدات الإنتاجية .

ومع بداية شهر رمضان، يطلق المجلس مبادرة «مطبخ المصرية»، كأحد أنشطة المجلس وفعاليته خلال الشهر الكريم، حيث تهدف المبادرة إلى إتاحة فرص إنتاج وجبات جاهزة تقدم خدمة إطعام للأسر الأكثر احتياجا كأحد مخرجات التدريب من خلال إقامة مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام.

وتلقت السيدات تدريبا خلال المبادرة على يد أحد الطهاة الماهرين في المحافظات للتعرف على طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدة في المطبخ.