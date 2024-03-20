تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 20-3-2024

تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية، إذ سجّل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 152.66 جنيه للشراء و153.69 جنيه للبيع، بينما كان يسجل نحو 153.71 جنيه للشراء ونحو 153.74 جنيه للبيع.

ونستعرض سعر الدينار الكويتي اليوم، وفق آخر تحديث لأسعار العملات عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 152.66 جنيه للشراء، ونحو 153.69 جنيه للبيع، وسجّل أمس نحو 153.71 جنيه للشراء، ونحو 153.74 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم إلى نحو 153.36 جنيه للشراء، و153.72 جنيه للبيع، بينما كان يُسجّل نحو 153.45 جنيه للشراء، ونحو 153.77 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم إلى نحو 148.45 جنيه للشراء ونحو 153.69 جنيه للبيع، بتراجعٍ عن أسعار أمس حيث سجل نحو 148.48 جنيه للشراء، ونحو 153.67 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري عند 153.22 جنيه للشراء، ونحو 153.71 جنيه للبيع.