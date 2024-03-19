سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 19-3-2024 في البنوك

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 19-3-2024 استقرارًا ملحوظًا مع بداية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لمواقع البنوك العاملة في السوق المصرية.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء، مقابل الجنيه المصري، وفقًا للأسعار المعلنة عبر المواقع الرسمية للبنوك، العاملة في القطاع المصرفي المصري:

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم، داخل البنك المركزي المصري، نحو 153.22 جنيه للشراء، و153.71 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم، نحو 153.71 جنيه للشراء، و153.74 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر، اليوم الثلاثاء 19-3-2024، إلى نحو 153.45 جنيه للشراء، و153.77 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة اليوم، نحو 154.15 جنيه للشراء، و152.56 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم، عند 148.48 جنيه للشراء، و153.67 جنيه للبيع.