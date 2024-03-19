مخطط تهجير أهل غزة.. منظمة دولية تكشف نوايا جيش الاحتلال الإسرائيلي

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا تلفزيونيًا تحت عنوان «مخطط تهجير أهل غزة.. نوايا الاحتلال تتكشف».

وذكر التقرير أنّ النوايا الخبيثة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يومًا بعد يومٍ رغم المحاولات المستميتة التي يُمارسها من أجل إخفائها عن العالم على مدار أكثر من 6 أشهر.

وأشار التقرير إلى أنّ مخططات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين في قطاع غزة كشفت عنه منظمة مختصة بتحديد جرائم العنف التي ترتكبها الدول والجماعات في تحقيق استقصائي، أوضحت فيه أنّ الاحتلال الإسرائيلي عمد إلى تهجير سكان قطاع غزة ومارس ما أسمته إرهاب الجغرافيا بحق أكثر من مليوني فلسطيني من سكان القطاع المحاصر.

أوضح التقرير أنّ المخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وفقًا للمنظمة الدولية شمل 3 مراحل الأولى بدأت في 13 أكتوبر الماضي عندما أصدر جيش الاحتلال أمرًا لكل سكان شمال غزة بالإخلاء لجنوب القطاع وفي نفس اليوم قصفت إسرائيل الطريق الآمن الذي أعلنت عنه وهو شارع صلاح الدين، والمرحلة الثانية في ديسمبر الماضي والمرحلة الثالثة والأخيرة كانت متمثلة في الطرد الجماعي لسكان غزة من المناطق الآمنة جنوب القطاع.