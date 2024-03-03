«البحر الأحمر».. المكرمية بالأحجار الكريمة في استقبال الزوار بمعرض ديارنا

للمرة الثالثة على التوالى، تشارك فاتن الجريدلى، من محافظة البحر الأحمر، فى معرض «ديارنا»، ومعها منتجات أبدعتها 10 سيدات، دربتهن على الأعمال والمشغولات اليدوية خلال الفترة الماضية، لتمكينهن اقتصادياً من خلال هذه المنتجات، التى دائماً ما تلقى رواجاً كبيراً فى معارض وزارة التضامن الاجتماعى، خاصةً أن البحر الأحمر ضيف شرف المعرض هذا العام.

توكد «فاتن»، فى تصريحاتها لـ«الوطن»، أن هذه المعارض تشجع على إنتاج المزيد من الحرف اليدوية والتراثية، خاصةً بعد أن دربت العديد من السيدات، ليجدن فرصة لزيادة الدخل، وتمكينهن اقتصادياً، وتقول عن ذلك: «دربت سيدات كتير، وحالياً فيه منهم سيدات استقلوا بمشاريع خاصة بهم».

تحرص «الجريدلى» على تطوير المنتجات كل عام عن الآخر، لمواكبة التطورات واحتياجات السوق، فتشارك هذا العام بمنتجات الكروشيه والمكرمية بالأحجار الكريمة، وتوضح بقولها: «طورنا الحرف دى بشكل يناسب الشباب، وكل المراحل العمرية، والمستويات الثقافية والمجتمعية».

تتضمن منتجات «فاتن»، ومجموعة السيدات اللاتى يعملن معها من المنزل، الإكسسوارات والملابس، سواء الرمضانية أو الصيفية أو الشتوية، فضلاً عن ديكورات المنزل، والخداديات، والشنط، والجداريات، والمفارش، بجانب منتجات خاصة بالشعر، وتقول فى هذا الصدد: «نُقدم كل ما يناسب ذوق الأسرة المصرية ويحافظ على تراثها».