«كانت رافضة تقبل الهدية».. بائعة تمر تفاجئ عمرو الليثي: أنا معايا كتير

التقى الإعلامي عمرو الليثي، بسيدة تدعى «أم إبراهيم»، ضمن الفقرة الإنسانية من حلقة اليوم لبرنامجه «واحد من الناس»، المذاع على قناة الحياة.

في هذه الفقرة يحتفي البرنامج بنموذج مصري أصيل، ويمنحه هدية تقديرا لعطائه، وفي هذه الحلقة كانت السيدة أم إبراهيم تبيع التمر، وتبلغ من العمر 75 عاما، ولديها أبناء كُثر رفضت الإفصاح عن عددهم.

وأكدت الحاجة أم إبراهيم، أنها لا تربح الكثير من تجارتها، وتنفق ما تحصل عليه من أرباح بالإضافة إلى معاشها على ابنتها الأرملة التي أنجبت 3 أبناء، كما أن تنفق على علاجها، لأنها مريضة بمرض الضغط.

5 آلاف جنيه منحة للسيدة

ومنحها الإعلامي عمرو الليثي 5000 جنيه، لترد عليه السيدة، رافضة الحصول على المبلغ: «مش لازم أنا، أنا معايا كتير».

وأصرّ الإعلامي عمرو الليثي على منحها الهدية، قائلا: «دي هدية، مش النبي قبل الهدية؟! دي هدية بسيطة»، لترد عليه: «كتير والله».

وقبلت السيدة الهدية، وبكت عندما سألها الإعلامي عما إذا كانت تريد شيئا آخر، لتقول: «عاوزة الستر»، وفي نهاية الفقرة ودعها الإعلامي، قائلا: «التواضع الجم والأدب الشديد والإنسانية والشموخ».