مواصفات ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024.. جميع المواد

حسمت وزارة التربية والتعليم، مواصفات ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024، لشعبتين العلمية والأدبية في جميع المواد، بما فيها عدد الأسئلة ونوعها في كل مادة وزمن اختبارات كل مادة.

مواصفات ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

وإضافة إلى مواصفات ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 في جميع المواد، أعلنت الوزارة الموعد النهائي للامتحانات، إذ حددتها الوزارة في يوم السبت 22 يونيو، وتستمر حتى يوم السبت 20 يوليو 2024.

ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإنّ مواصفات ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 في جميع المواد، تكون على النحو التالي:

مواصفات ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024.. اللغة العربية

- يحتوي امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 على 4 أسئلة مقالية تشمل درجتها 15% من الدرجة الكلية للمادة، منها سؤال تعبير بـ6 درجات، و3 أسئلة كل سؤال بدرجتين وسيتم توزيعها على فروع المادة، كما يتضمن امتحان اللغة العربية أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85%، وعدد الأسئلة بدرج واحدة يبلغ 44 سؤالا، والأسئلة بدرجتين بإجمالي 12 سؤالا؛ ليكون العدد الكلي للأسئلة 56 سؤالا، مع العلم أن زمن اختبار اللغة العربية 3 ساعات.

امتحانات اللغات الأجنبية الأولى

- تتمثل اللغات الأجنبية الأولى في امتحانات الثانوية العامة 2023 في اللغة الإنجليزية، الفرنسية، والألمانية، وسيكون الاختيار من متعدد في ورقة الأسئلة 32 سؤالا بدرجة واحدة، وعدد الأسئلة بدرجتين 5 أسئلة، والعدد الكلي للأسئلة 37 سؤالا، مع العلم أن زمن الاختبار 3 ساعات.

أمّا الأسئلة المقالية في امتحانات اللغات الأجنبية الأولى سيشمل 2 سؤال مقالي لكل سؤال درجتين، إضافة إلى سؤال تعبير بـ4 درجات، إذ سيكتب الطالب مقالا أو رسالة بريد إلكتروني يتراوح عدد كلماته بين 150 إلى 250 كلمة.

المواد العلمية المواد العلمية

تتمثل المواد العلمية المواد العلمية، في الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، والجيولوجيا وعلوم البيئة، وستكون الأسئلة من متعدد بنسبة 85%، وعدد الأسئلة فيها بدرجة واحدة يبلغ 40 سؤالا، وعدد الأسئلة بدرجتين يبلع 6 أسئلة ليكون العدد الكلي للأسئلة 46 سؤالا، مع العلم أن زمن الاختبار في هذه المواد 3 ساعات، والأسئلة المقالية في المواد العلمية لامتحانات الثانوية العامة2024 عبارة عن 4 أسئلة كل سؤال بدرجتين

المواد الأدبية

تتمثل المواد الأدبية في امتحانات الثانوية العامة 2024 في التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، والفلسفة، وستكون أسئلة الاختيار من متعدد عبارة عن 40 سؤالا بدرجة واحدة، و6 أسئلة بدرجتين، ليكون العدد الكلي للأسئلة 46 سؤالا، وزمن الاختبار في هذه المواد 3 ساعات، والأسئلة المقالية في هذه المواد عبارة عن 4 أسئلة كل سؤال بدرجتين.

مواد الرياضيات

تتمثل مواد الرياضيات، في الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة» والرياضيات التطبيقية «استاتيكا» والرياضيات البحتة التفاضل والتكامل والرياضيات التطبيقية «ديناميكا»، وعدد أسئلة الاختيار من متعدد في هذه المواد 11 سؤالا بدرجة واحدة، و7 أسئلة بدرجتين ليكون العدد الكلي للأسئلة 18 سؤالا.

تكون مدة اختيار مواد الرياضيات في امتحانات الثانوية العامة ساعتين، والأسئلة المقالية عبارة عن سؤال بدرجتين، وسؤال بثلاث درجات، مع العلم أن الدرجة الكلية لكل فرع من فروع الرياضيات بـ30 درجة.