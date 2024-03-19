نقابة المهن السينمائية تنعى المونتيرة زينة مطاوع

نعت نقابة المهن السينمائية المونتيرة زينة مطاوع التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بمرض السرطان.

ونشرت نقابة المهن السينمائية بيانا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» جاء فيه: «نقابة المهن لسينمائية تنعى الزميلة المونتيرة/ زينة مطاوع والعزاء غدًا الأربعاء الموافق 20/3/2024 بمسجد النور بالمعادي تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته».

يذكر أنه آخر أعمال زينة مطاوع كان مسلسل عتبات البهجة الذي يعرض في السباق الرمضاني الحالي للفنان يحيى الفخراني.