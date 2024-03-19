بعد وفاتها.. ماذا تركت زينة مطاوع على حسابها بـ«فيسبوك»؟

حالة من الحزن كبيرة بين طاقم مسلسل عتبات البهجة وأصدقائها وعدد من مستخدمي السوشيال ميديا، بعد وفاة المونتيرة الشابة زينة مطاوع، بعد صراع مع مرض السرطان.

ونعى الكاتب مدحت العدل وفاة المونتيرة زينة مطاوع التي كانت تعمل معهم في مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان يحيى الفخراني، وتواجدت معهم في كواليس التصوير في الفترة الماضية، وكتب العدل: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. أتقدم أنا وجميع العاملين على مسلسل عتبات البهجة بخالص التعازي والمواساة لأسرة المونتيرة الشابة زينة مطاوع رحمها الله وأسكنها فسيح جناته».

ماذا تركت زينة مطاوع على حسابها بفيسبوك؟

وكان آخر ما تركت زينة مطاوع على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، آية قرآنية وضعتها بديلة للصورة الشخصية وكذلك على خلفية حسابها وهي من سورة طه «قَالَ لا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى».

وكما مكتوب على خانة التعريف الشخصي لها «محاربة سرطان»، وأنها درست في المعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون، كما أنها كانت حريصة على غلق حسابها الشخصي بأن لا أحد يرى ما بالداخل إلا أصدقائها فقط.

وفاة زينة مطاوع

ويذكر أن زينة مطاوع في منتصف العشرينات من عمرها، وكانت مريضة بالسرطان، وتخضع للعلاج الكيماوي، وكانت تعمل رغم مرضها، وانتهت قبل ساعات قليلة من مونتاج مسلسل عتبات البهجة وهو آخر عمل لها ولكنها لم تتمكن من الاحتفال بذلك لرحيلها عن عالمنا.