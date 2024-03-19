فاروق فلوكس: مشاعر الظلم قاسية.. وهلف على مساجد آل البيت

قال الفنان فاروق فلوكس، إنّ مشاعر الظلم قاسية، مشددًا على أن ظلم الإنسان لأخيه صعب جدا.

طمأنينة القلب في القرب من الله

وأضاف فلوكس، في حواره مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، مقدم برنامج «كلم ربنا»، المذاع على الراديو 9090: «قربك لربنا يبعث في قلبك الطمأنية بأنه سبحانه وتعالى سيرجع لك حقك، طالما أن نيتك سليمة وضميرك سليم وتعاملك مع البشر سليم».

زيارة مساجد آل البيت

وتابع: «أحب زيارة مساجد سيدنا الحسين والسيدة نفيسة والسيدة زينب، وسأنفذ جولة قريبا، هلف على كل الأماكن حتى أصلي فيها الجمعة، فأنا أحب آل البيت جدا، ويكفي أنني أدعي لهم وأنا أصلي، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، أنا أحب آل البيت لأن لهم كرامات كثيرة جدا».