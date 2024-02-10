8 صور تجمع فاروق فلوكس مع أبنائه وأحفاده في عيد ميلاده الـ87

طمأنت يُسر فلوكس، ابنة الفنان القدير فاروق فلوكس، جمهور والدها ومحبيه على حالته الصحية، وذلك برسالة غير مباشرة من خلال نشر مجموعة من الصور التي نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يظهر فيها الفنان الكبير في النادي بصحبة عدد من أبنائه وأحفاده، وذلك احتفالًا بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم 11 فبراير من عام 1937.

وكتبت ابنة الفنان فاروق فلوكس عبر حسابها بـ«فيس بوك»، قائلة: «عم فلوكس بيشكركم على دعواتكم الحلوة، ومعايدتكم له في عيد ميلاده، الجد في وسط الأحفاد مع أشعة الشمس، كل سنة وانت طيب يا أحلى أب، ربنا يسعدك ويخليك لينا».

غياب 7 سنوات عن الأضواء

وكان آخر ظهور على شاشة التليفزيون للفنان الكبير من نحو 7 سنوات وبالتحديد عام 2017 من خلال مسلسل الأب الروحي، وتجسيده شخصية مراد الفخراني، وتأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

مشوار فني طويل

وعلى مدار مشواره الفني الذي بدأه مع ستينيات القرن الماضي، قدّم فاروق فلوكس ما يزيد عن 200 عمل فني ما بين سينما ودراما ومسرح، ومن أبرز المسرحيات التي شارك فيها سيدتي الجميلة، الواد سيد الشغال.

ومن الأعمال السينمائية التي شارك فيها الراقصة والسياسي، وقضية عم أحمد، وخالتي فرنسا، وصايع بحر، وفل الفل، والمرأة والساطور، و424، وضربة شمس.

ومن الأعمال الدرامية مسلسلات دموع في عيون وقحة، ورأفت الهجان، ويتربى في عزو، والإمام المراغي، والعطار والسبع بنات، وعائلة الحاج متولي، وجمهورية زفتى، وهوانم جاردن سيتي.