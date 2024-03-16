مها أحمد: فاروق فلوكس «تاريخ».. ولم أقصد الإساءة للسقا وأمير كرارة

كشفت الفنانة مها أحمد واقعة حدثت بينها وبين الفنان فاروق فلوكس قائلة: «عرفت أن المسرح بيكرم الأستاذ فاروق فلوكس، فقولت لصديقتي ومديرة تحرير برامجي، بفكر أروح عشان احضر التكريم واعمله مفاجأة يمكن يفرح، وهو بالنسبالي تاريخ».

وقالت مها أحمد خلال استضافتها ببرنامج «أسرار» مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: «خسرت العديد من الفرص في حياتها بسبب الكسل قائلة: «مش كسلانة في الشغل ماعدا شغل الشتا، وكسلي خسرني إني في عز الهجوم ده اتطلب إني امسك منصب مهم للمرأة».

وتابعت: «رفضت منصب المرأة لاني مش بتاعة حاجات روتينية، ولو عايزة أخرس الألسنة كنت ممكن أقبل بالمنصب ومحدش يعرف يقولي صباح الخير حتى».

مها أحمد تعلق على أزمة غضبها من أحمد السقا وأمير كرارة

علقت الفنانة مها أحمد على أزمة غضبها من أحمد السقا وأمير كرارة أثناء عرض مسلسل نسل الأغراب قائلة: «الغضب مخسرنيش السقا وكرارة، ومقصدش أزعل أحمد وأمير، وساعتها مقللتش منهم، والسقا أخويا ولو شاف حاجة معجبتوش فيا يقولي، لكني غلط إني عاتبت على السوشيال ميديا».

وتابعت:«مكنش عندي دراية بقوة وجبروت السوشيال ميديا وموضوع التريند، وكنت بعيدة عن السوشيال ميديا، ولما لقيت الناس عاملة اكونتات فيك قلت لا أعمل أكونت خاص ليا، وقلت أقعد أفضفض مع نفسي على السوشيال، نمت صحيت لقيت الدنيا مقلوبة عليا، واكتشفت أن في ناس في السوشيال بتكرهك أكتر ما بتحبك».