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دراما المتحدة

فاروق فلوكس: القرآن نبراسي في الحياة.. وربنا دايما بيديني حقي

كتب:

شريف سليمان
06:03 م | الثلاثاء 19 مارس 2024
الفنان القدير فاروق فلوكس

الفنان القدير فاروق فلوكس

قال الفنان فاروق فلوكس، إنّ علاقته بالله عز وجل دائمة، موضحا: «أنا أحب ربنا جدا طول عمري، أعيش بقدرة ربنا».

فلوكس: أنا شخص رباني

وأضاف فلوكس، في حواره مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، مقدم برنامج «كلم ربنا»، المذاع على الراديو 9090: «ربنا بالنسبة لي كل شيء، إحساسا ومعنى ومضمون وتقييم وتقديم، أنا رباني أوي، وبحب ربنا أوي، وبالتالي بحب كمان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام».

نبراس فاروق فلوكس في الحياة

وتابع الفنان فاروق فلوكس، أنه يعتبر القرآن الكريم نبراسه في الحياة، ويحب أن يقبل عليه بكل طاقته: «القرآن نبراسي في الحياة، أحب أن أكون مع القرآن الكريم بكل طاقتي، ولديّ مواقف كثيرة أحسست بها كأي شخص غيري، لكن أنا حسيت بالظلم كثيرا وناجيت الله سبحانه وتعالى، وربنا دايما بيديني حقي».

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