بينما الكبير يعيش وحيدًا في الدوار مستمتعًا بالأجواء الهادئة بدون الزوجة والأبناء، يجتمع أفراد الأسرة مع حزلقوم في بنك يحاوطهم أفراد الأمن من كل مكان وخلال المداهمة الأمنية للبنك اكتشفت عصابة حزلقوم إصابته بعمى الألوان فما هي الألوان التي لا يميزها مريض عمى الألوان بحسب موقع «colourblindawareness» البريطاني.

أنواع عمى الألوان

هناك أنواع مختلفة من عمى الألوان، بعد ذكره في مسلسل الكبير أوي 8؛ وفي حالات نادرة للغاية لا يتمكن الأشخاص من رؤية أي لون على الإطلاق، ولكن معظم الأشخاص الذين يعانون من عمى الألوان غير قادرين على رؤية الضوء الأحمر أو الأخضر أو ​​الأزرق بشكل كامل، تُعرف الأشكال الأكثر شيوعًا لعمى الألوان بشكل جماعي باسم «عمى اللون الأحمر / الأخضر»، وهو مصطلح شائع، إلا أن هناك أنواعًا ودرجات خطورة مختلفة.

في بعض الحالات من عمى الألوان تنشأ مشاكل عبر طيف الألوان بأكمله مما قد يؤثر على إدراك كل الألوان الحمراء والخضراء والبرتقالية والبنية والبنفسجية والوردية والرمادية، حتى الأسود يمكن الخلط بينه وبين الأحمر الداكن أو الأخضر الداكن أو الأزرق الداكن / الأوروجواني.

في تصريحات لـ«الوطن»عرفت أخصائية التربية وتعديل السلوك والتخاطب، مروة محمود، مصطلح «عمى الألوان»، بأنه يعني إصابة الإنسان بخلل يُفقده القدرة على رؤية أحد الألوان الثلاث، هي الأحمر، أو الأزرق أو الأخضر، أو اللون الناتج عن خلطها معًا.

أفضل طريقة لفهم عمى الألوان

وهناك طريقة لفهم عمى الألوان وهو مرض حزلقوم في مسلسل الكبير أوي 8، وهي مقارنة الصور العادية والمحاكاة فيمكن أن تكون تأثيرات نقص رؤية الألوان خفيفة أو متوسطة أو شديدة، وغالبًا ما يعتقد الأشخاص الذين يعانون من أشكال حادة أن حالتهم خفيفة ولا تؤثر عليهم حقًا، لكن ما يقرب من 40% من التلاميذ المصابين بعمى الألوان يتركون المدرسة غير مدركين أنهم مصابون بعمى الألوان.

من الناحية الإحصائية، فإن معظم الأشخاص الذين يعانون من شكل معتدل من عمى الألوان الأحمر/الأخضر لن يتمكنوا إلا من التعرف بدقة على 5 أقلام رصاص ملونة أو نحو ذلك من صندوق قياسي يحتوي على 24 قلم تلوين.