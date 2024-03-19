ناهد السباعي: بحب التعالب الموجودة في المنطقة.. بينادوني أجيبلهم أكل

أكدت الفنانة ناهد السباعي، أن هناك العديد من الحيوانات في المنطقة التي تعيش بها، ويوجد في الشارع أسفل منزلها أرانب برية وثعالب، معقبة: «بحبهم ومش بخاف منهم».

وأضافت ناهد السباعي، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، أن الثعالب أصبحت أليفة وتتعامل معها بشكل جيد جدًا، ولكنها تخاف من الثعابين بعض الشيء، مؤكدة أن هذه الثعابين من الممكن أن تطرد الثعالب من المنطقة.

وتابعت: «عندي قطط جبلي وبحبهم جدًا.. الثعالب والقطط أساس نظافة البيئة من أي أشياء سيئة ولذلك تحبها كثيرًا، الثعالب بتنادي عليا عشان أرميلهم أكل»، موضحة أن هذه القطط والثعالب تساعد على نظافة الشارع من الحيوانات الأخرى السيئة.