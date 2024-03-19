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هبوط مفاجئ في سعر جرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات المسائية

كتب:

محمد سيف
07:15 م | الثلاثاء 19 مارس 2024
الذهب

الذهب

أعلنت الشعبة العامة للذهب، تراجعا مفاجئا في سعر جرام الذهب عيار 21  بقيمة 35 جنيهًا، إذ بلغ نحو 3000 جنيه للبيع مقارنة بالأسعار خلال التعاملات المسائية اليوم؛ إذ سجل نحو 3035 جنيهًا للبيع في محلات الصاغة يضاف إليها المصنعية والضريبة.

آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر

تنشر الوطن، آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر خلال التعاملات المسائية، وفقا لما أعلنته شعبة الذهب في الغرفة التجارية، وهي كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم أثناء التعاملات المسائية 3427 جنيها دون إضافة سعري المصنعية والضريبة.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم أثناء التعاملات المسائية  2570 جنيها دون إضافة سعري المصنعية والضريبة.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم أثناء التعاملات المسائية 1999 جنيها دون إضافة المصنعية والضريبة.

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 24280 جنيها دون إضافة سعري المصنعية والضريبة.

 

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بقلم محمد سيف