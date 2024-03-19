معنى كلمة «ست كمّل» في مسلسل الكبير أوي الحلقة 9

أحداث كوميدية كثيرة تضمنتها الحلقة التاسعة من مسلسل الكبير أوي 8 بطولة الفنان أحمد مكي، دارت حول استكمال حزلقوم وعصابته لخطة سرقة البنك، والتي تطلبت البحث عن مفتاح الخزنة وضرورة جلبه من سيف، موظف البنك الذي ذهب لدفن جثمان والدته، وكانت هذه مهمة جوني وهجرس، وخلال هذه المشاهد وفي أثناء البكاء على والدة سيف المتوفاة ترددت جملة «ست كمّل» بكثرة رثاءً لها، سواء من ابن المتوفاة أو المشاركين في العزاء فما معنى هذه الجملة؟

معنى جملة «يا ست يا كمّل»

يا ست يا كمّل.. جملة عامية مشهورة وسط المصريين، تُقال على سبيل المدح والإشادة بالسيدة المُخاطَبة، كما أنها تُقال للدلالة على الإعجاب والتقدير والاحترام؛ إذ أنها تعني «يا ست يا جميلة» أو «يا ست يا رائعة» أو «يا ست يا ممتازة»؛ وذلك لأنه في الغالب كلمة «كمّل» هي تحريف عامي لكلمة «كاملة» وهي من «الكمال» أي منتهى الجمال والروعة بحسب المعجم.

كما أن جملة «يا ست يا كمّل» تحوي داخلها احترام شديد للمرأة المُخاطَبة إذ لفظ «ست» هو دليل على الاحترام والتقدير، لا سيما لدى كبار السن الذين يحرصون على ترديد هذه الكلمة عند مخاطبة المرأة؛ احترامًا وتقديرًا لها.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

ويضم الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي 8 الذي يعرض عقب أذان المغرب مباشرة، عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم أحمد مكي، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، وحسين حجاج، وحاتم صلاح.