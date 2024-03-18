«حياة كريمة» يساعد بائع بطاطا في تجهيز ابنته

قرر الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج «حياة كريمة»، المذاع على فضائية «dmc»، أن يساعد بائع البطاطا في تجهيز ابنته من خلال شراء كل الأجهزة لها.

بائعة البطاطا يمارس هذه المهنة منذ الثورة

وقال بائع البطاطا إن هذه المهنة بدأ يعمل بها منذ الثورة، قائلا «هذه العربية هي رأس مالي كله وهذا من فضل ربي» مضيفا إلى أن لديه بنت تدعى ملك ستعقد شبكتها خامس أيام العيد.

مساعدة بائع البطاطا لرجل عجوز بعد أخذه الهدية المالية من الإعلامي

في البداية قدم له الإعلامي أيمن مصطفى هدية مادية وتركه يعمل، ثم جاء رجل كبير في السن وطلب منه المساعدة فقام بائع البطاطا بأعطائه المال الذي أخذه من المذيع فقررت مؤسسة حياة كريمة تجهيز ابنته فأخذوا بائع البطاطا إلى محلات الأجهزة الكهربائية واشتروا جميع الأجهزة لها حتى تكون مكافأة له.