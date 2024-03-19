أستاذ تفسير: القرآن يخاطب العقول وكلمة «أولي الألباب» تكررت 16 مرة في المصحف

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إننا بحاجة لغربلة الفكر في المجتمع، لترسيخ الفكر الصحيح للدين في الناس، وهذا يحتاج وقتا طويلا.

كلام الدعاة يحتاج إلى تجديد

وأضاف أبو عاصي خلال حديثه ببرنامج «أبواب القرآن» تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز»: «ما يحدث في الواقع عكس ما نحتاجه، نجد كلام الدعاة روتينيا ومعظمه موضوعات قديمة، ووعظي يدغدغ المشاعر، الخطب مكررة تقال لسد الفراغ، وليس هناك جرأة».

وتابع أن القرآن غذاء العقل والوجدان وعندما يخاطبك إمام يخاطب عقلك أو مشاعرك، وهذا ما يجذب الإنسان للقرآن، مردفا: «القرآن يخاطبك في العقل يقول لك «أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟»، فيقر لك قاعدتين أو قانون فلسفي أنه لا يوجد مسبب بدون سبب، وأن السبب لا يُوجِد نفسه «القرآن يحيلك للعقل وأوقات يحذف محذوفات كثيرة اعتمادا على عقلك ويتركك أنت تفكر لأن القرآن عايز يحرك فيك العقل».

تكرار كلمة «أولي الألباب» 16 مرة في القرآن

وأشار إلى أن بعض العلماء أحصى كلمة أولي الألباب في القرآن، فوجدها 16 مرة، وفي الشعر الجاهلي لا تجد مادة «فكر» ولا مرة، بينما وردت في القرآن 18 مرة ونظائرها 34 مرة.

واستطرد: «العقاد في كتاب (التفكير فريضة إسلامية) ذكر أكتر من 300 آية في مسألة التفكير في العقل ووظيفة العقل، لذا قال إن التفكير فريضة إسلامية»، موضحًا أن التيار المتشدد والجماعات كلهم ليسوا تيار استنباطي ولا تيار استدلالي ولا تأملي، وإنما ناقل، ونحن في حاجة إلى خطب تحدد ما هو الإسلام، وتحدد الأهداف العامة من المقاصد العامة للقرآن.