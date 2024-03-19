فنانون دعموا منة فضالي في مرض والدتها: «أول مرة أحس إني محبوبة»

منذ أيام، أعلنت الفنانة منة فضالي عن مرض والدتها بالسرطان، ودخولها المستشفى وطالبت جمهورها بالدعاء لها، موضحة أنها تعرضت لأزمة صحية وستخضع لعملية جراحية دقيقة.

وأوضحت منة فضالي أن والدتها مريضة بسرطان القولون وأنه تم إزالة 90% منه، كما أن تم إجراء تحويل مسار لها.

وفي هذا الموقف الصعب بالنسبة للفنانة منة فضالي عمل عدد من الفنانين على مساندتها والوقوف بجانبها وهو ما أعلنت عنه الفنانة من خلال منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقفوا مع منة فضالي في أزمتها

ووجهت منة فضالي الشكر لعدد من الفنانين والأصدقاء الذين حرصوا على التواصل معها سواء عبر التليفون أو من خلال زيارة في المستشفى قائلة: «فعلا المواقف بتبين الناس فيه ناس معرفهاش والله جاتلي واتصلوا وناس كانت قريبة وكنت فاكراهم صحاب ولا فكروا حتي يسألوا بس معلش».

من أبرز الفنانين الذين دعموا الفنانة منة فضالي حسب قولها الفنان أمير كرارة ووصفته بالـ«رجولة» موضحة أنه رغم انشغاله إلا أنه لم يتركها، وكذلك الفنانة إيمان العاصي والفنانة مي كساب والفنانة لقاء سويدان وعبير منير وعفاف محروس وكيكي هجرسي ومنى عبد السلام.

منة فضالي: أول مرة أحس إني محبوبة

كما وجهت الشكر لصديقتها الوحيدة منار التي ظلت بجوارها منذ دخول والدتها المستشفى، ولمساعدتها ابتسام وابنتها أمل قائلة: «أول مرة إحس إني محبوبة وإني مش لوحدي».

يذكر أن تشارك الفنانة منة فضالي في بطولة مسلسل محارب مع الفنان حسن الرداد في رمضان 2024.