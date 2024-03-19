طقس آخر ساعات الشتاء.. مدة قليلة تفصلنا عن انتهاء أصعب فصول السنة

تغيرات جوية عديدة تشهدها الفترة الحالية في مختلف البلاد، تسبب في سقوط الأمطار والانخفاض الشديد في درجات الحرارة نتيجة تأثرها بالمنخفض الجوي المتعمق في طبقات الجو العليا، والكتل الهوائية الشمالية القادمة من البحر المتوسط،، ما أثار تساؤلا حول طقس آخر ساعات الشتاء، خاصة أن هيئة الأرصاد الجوية كشفت في بيان لها عن موعد انتهاء فصل الشتاء.

أخر ساعات الشتاء

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية طقس آخر ساعات الشتاء الخميس المقبل، إذ تكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، مشيرة إلى أن البلاد ستعود مرة أخرى إلى حالة الاستقرار في الأحوال الجوية بدءًا من غد الأربعاء.

وتوقعت الأرصاد استمرار نشاط الرياح في طقس آخر ساعات الشتاء، وذلك على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

فئات ممنوعة من الخروج

ولتجنب مخاطر هذا الطقس، هناك العديد من الفئات التي تكون ممنوعة من الخروج من المنزل، ومنهم مرضى الجيوب الأنفية والربو والرضع والأطفال وكبار السن والحوامل والمدخنين ومرضى السكري، وأصحاب الأمراض المزمنة ومرضى الحساسية وضعيفي المناعة، وفقا لما ذكره الدكتور أمجد الحداد في مدير مركز الحساسية والمناعة حديثه لـ«الوطن»، مشيرا إلى أن لا يتم الخروج إلا للضرورة.

نصائح لتجنب الطقس السيء

ونصح «الحداد» الأشخاص غسل اليدين باستمرار، بالإضافة إلى تنظيف الأنف وأيضا شرب الماء منذ الإفطار إلى السحور بشكل مستمر وعدم تخفيف الملابس