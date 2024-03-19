تحذير عاجل لـ10 فئات من الخروج اليوم.. حالة طقس الثلاثاء الأعنف.. عاجل

بدأ إحساس الناس يزداد بشدة البرد خلال شهر رمضان هذه الأيام، إذ حذرت «الأرصاد» من موجة شديدة، تشهد سقوط أمطار مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، ألقت بظلالها على عدد من المحافظات، وهو ما استدعى تحذير بعض الفئات من الخروج اليوم الثلاثاء، خلال هذه الموجة العنيفة التي قد تؤثر على الصحة.

حالة الطقس

كان كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تقلبات جوية، وعدم استقرار في حالة الطقس اليوم، بالعديد من المحافظات الساحلية، إضافة إلى محافظات شمال وجنوب الصعيد، منذ بداية الأسبوع الثاني من شهر رمضان، بانخفاض درجات الحرارة، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة، تتراوح بين خفيفة ومتوسطة، بنسبة حدوث 30% على فترات متقطعة.

كيفية الحفاظ على الصحة خلال حالة الطقس وصيام رمضان؟ وما هي الفئات الممنوعة من الخروج؟ أسئلة تراود المواطنين، بعد تحذيرات الأرصاد من طقس الساعات المقبلة، وهو ما عبر عنه الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة، إذ أطلق تحذيراته، من خطورة طقس الساعات المقبلة، في حديثه لـ«الوطن»، مؤكدًا أنه يجب على الكثيرين عدم مغادرة المنزل إلا للضرورة، في ظل وجود مخاطر في هذا الطقس السيئ.

كيفية الحفاظ على الصحة

يجب التحذير على جميع الفئات من مرضى الجيوب الأنفية والربو والرضع والأطفال وكبار السن والحوامل والمدخنين ومرضى السكري، وأصحاب الأمراض المزمنة ومرضى الحساسية وضعيفي المناعة، من الخروج غدًا، خاصة لنشاط الرياح والأمطار وللصيام، لعدم تعرضهم لهذا الشتاء القارس، مع اتباع التالي: