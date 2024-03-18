القليوبية ترفع حالة الطوارئ لمواجهة آثار الطقس السيئ.. أمطار وثلوج

واصلت محافظة القليوبية رفع حالة الطوارئ لمواجهة موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد، حيث تواصل الأجهزة المعنية رفع آثار مياه الأمطار في المدن، فيما شهدت مدينة شبين القناطر الخيرية سقوط الثلوج، وسط أجواء باردة.

مواجهة التقلبات الجوية

وتابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تفعيل دور جهات الأزمات والكوارث لمجابهة حالة الطقس ومواجهة التقلبات الجوية وهطول الأمطار.

سقوط الثلوج على شبين القناطر

وتواصل فرق العمل شفط مياه الأمطار، حيث انتشرت معدات مجالس المدن وشركة مياه الشرب في أماكن تجمعات المياه، وجار المتابعة المستمرة حتى إزالة آثار الطقس السيئ.

وأكد محافظ القليوبية على رؤساء المدن رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار ورفع حالة التأهب القصوى والتواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة عمليات شفط المياه وتمركز سيارات الشفط والمعدات في الأماكن التي تعرضت لتراكمات المياه لسرعة شفطها والحد من الآثار الناجمة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وأكد محافظ القليوبية متابعة جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في شفط تراكمات مياه الأمطار من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ، مؤكدًا استمرار تفعيل غرف العمليات بمراكز ومدن المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة الموقف أولاً بأول.

فيما وجه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بالقليوبية، فرق الطوارئ للعمل والتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة واستمرار تمركز المعدات على مدار 24 ساعة لمواجهة الأمطار وتقلبات الطقس.