ما علاقة لوحة «one more move» بالشيطان؟.. تغير مفهومها بعد 200 سنة

كثيرا ما تترك لنا اللوحات القديمة ألغازاً، وغموضاً كبيراً قد لا نكتشف معناه إلا بعد سنوات عديدة، مثل اللوحة الشهيرة «one more move»، التي رسمها الفنان فريدريش موريتز، والتي تُصور بشري وشيطان يلعبان الشطرنج على روح هذا الإنسان، والشطرنج من أشهر الألعاب في العالم، وتلك اللوحة ظلت لسنوات كثيرة لغزاً محيراً للعديد من الأشخاص، فما قصتها؟

ما معنى اللوحة one more move

تمثل لوحة «one more move»، شيطان يلعب مع إنسان شطرنج، مقابل أن يأخذ روحه، ويصور فريدريش موريتز راسم اللوحة، أن الشيطان يثق أنه سيفوز وينظر للإنسان نظرة يملأها الشماتة والغل، ويظهر لنا أن الإنسان يشعر بخيبة أمل كبيرة؛ لأنه سيخسر روحه للشيطان، وكان اسمها وقتها «كش ملك»، وفقاً لموقع «haventoday».

وشاهد أحد كبار لاعبي الشطرنج اللوحة في متحف اللوفر في باريس، قبل أن يتم بيعها في مزاد علني في 1999، ولاحظ بعد حوالي 200 عام، أن الشيطان لم يفز بالمباراة، وأن الإنسان لديه حركة واحدة، لكي يهزم الشيطان، والملاك الذي بالصورة يحاول أن يخبر الشخص اليائس أن المباراة لم تنته، وأن لديه فرصة للفوز عن طريق حركة واحدة فقط، فتم تغيير اسمها إلى «one more move».

مغزى اللوحة

ربط عديد من الأشخاص المغزى من هذه اللوحة، بالعلاقة بين الإنسان والشيطان، وأن البشر يمكنهم ببساطة دائماً التغلب على الشيطان إذا عبدوا الله بشكل صحيح وتجنبوا المعاصي والأمور التي قد تغضب الله، بحسب الموقع.