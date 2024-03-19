ملخص الحلقة 9 من مسلسل بيت الرفاعي.. زواج أحمد رزق والعروس مفاجأة

تطورت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 9 والتي شهدت اتصال صلاح الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد عبد الله بفاروق «أحمد رزق» ليخبره بأن هند زوجته تريد الذهاب إلى منزل «ياسين» أمير كرارة لأخذ ملابس وأشياء حبيبة ابنتهما.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 9

وبالفعل خلال أحداث الحلقة 9 من مسلسل بيت الرفاعي، وافق فاروق ولكنه طلب من صلاح أن يكون معها ويأخذ باله وأنه سيرسل رجل من رجاله أيضا يقف معهما وهو الأمر الذي جعل هند في أزمة وبالفعل ذهبت إلى المنزل.

وعلى الجانب الآخر، حرص دكتور ياسين على الذهاب إلى المحامي الخاص بأسرته ليسأله عن معرفة فاروق بوصية والده الحاج محمود الرفاعي في حال وفاته ولكنه أخبره بأن فاروق لم يكن على علم بأي شيء قبل رحيل عمه، ولكن طلب ياسين من المحامي أن يرى الأوراق التي كتبها والده قبل وفاته.

هند تعطي الذهب لياسين

وبعد ذلك ذهبت هند إلى دكتور ياسين لتعطيه الشيء الذي طلبه منها وهي حصالة ابنته التي جمعت فيها بعض الأموال والذهب ليكون لابنته حبيبة وبالفعل أعطتهم له.

ثم يأتي بعد ذلك كتب كتاب فاروق على الفنانة وئام مجدي، وذلك بعدما رفضته رقية التي تجسد شخصيتها ملك قورة.