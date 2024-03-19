مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 8.. تجديد حبس شقيق أمير كرارة 15 يوما

شهدت الحلقة 8 من مسلسل بيت الرفاعي، تطورا كبيرا في الأحداث التي يعيشها الدكتور ياسين (أمير كرارة) وعائلته، خاصة شقيقه الضابط يحيى، الذي تورط بسببه.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 8.. تجديد حبس شقيق أمير كرارة

المحامي أخبر جملات التي تجسد شخصيتها الفنانة رحاب الجمل، ضمن أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 8، بأن شقيقها يحيى تم تجديد حبسه 15 يوما أخرى على ذمة التحقيقات.

ولم يتمكن أحد منهم إخبار شقيقه دكتور ياسين، لأنه كاد أن يسلم نفسه للشرطة، لكى ينقذ شقيقه، خاصة أنه تورط في السجن بسبب هروبه من سيارة الترحيلات، لكن أنقذته والدته ومنعته من تسليم نفسه.

يذكر أن مسلسل بيت الرفاعي، شهد منذ الحلقة الأولى، تورط الدكتور ياسين في قتل والده الحاج محمود الرفاعي، وظن الجميع بأنه قتله بسبب الميراث والوصية، وتم إلقاء القبض عليه، لكنه هرب من الشرطة.