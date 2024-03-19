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دراما المتحدة

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 8.. عودة أمير كرارة لميرنا جميل بعد انفصالهما

كتب:

بسمة شطا
01:50 م | الثلاثاء 19 مارس 2024
مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي

تطورات جديدة شهدها مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 8 والتي يقدمها الفنان أمير كرارة، إذ يجسد شخصية دكتور ياسين الرفاعي الذي يتورط في قتل والده ويتمّ إلقاء القبض عليه ولكنه يتمكّن من الهرب لإثبات براءته.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 8.. أمير كرارة يحصل على عمل جديد

وخلال الحلقة 8 من مسلسل بيت الرفاعي يعود دكتور ياسين مجددًا إلى سامية حلويات التي تجسد شخصيتها الفنانة ميرنا جميل والتي كذبت على أهلها وأخبرتهم أنها تزوجت منه وذلك لتتمكّن من إخفاءه في المنزل الخاص بها وعندما فكر في تسليم نفسه أخبروهم أنهما سينفصلان.

ولكن بعد تراجع دكتور ياسين عن قرار تسليم نفسه للشرطة عاد هو وسامية إلى منزل أهلها، وأخبروهم بأنهم لن ينفصلوا وعادوا لبعضهما مجددا لكي يتمكّن من البقاء في المنزل، ولكنه طلب منها أن تساعده في الحصول على عمل وبالفعل نجحت في ذلك الأمر وساعدته في الحصول على العمل داخل أحد المصانع.

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بقلم بسمة شطا