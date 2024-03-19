مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 9.. هل يشتعل الصراع بين أمير كرارة ومحمد لطفي؟

تطورات كبيرة على مستوى الأحداث شهدتها الحلقة السابقة من مسلسل بيت الرفاعي، والذي يقدمه الفنان أمير كرارة عبر شاشة قناة on يوميا، في تمام الساعة التاسعة مساء، لذا من المتوقع أن تشهد الحلقة 9 أحداثا شيقة.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 9.. اشتعال الصراع بين لطفي وكرارة

ومن المتوقع أن تضمن الحلقة 9 من مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 9 اشتعال الصراع أكثر بين دكتور ياسين الذي يقدم شخصيتة الفنان أمير كرارة، والمعلم سعيد الذي يقدم شخصيتة الفنان محمد لطفي، وذلك بسبب حب الأخير لـ«سامية حلويات»، والتي تجسد شخصيتها الفنانة ميرنا جميل، وتصر على الوقوف بجانب ياسين ومعجبة به.

ومن المتوقع أن المعلم سعيد عندما يعلم بخبر حصول ياسين على عمل في أحد مصانع المنطقة سيحاول افتعال مشكلات لكي يفصله من عمله، وخاصة أنه كان السبب وراء ترك عمله الأول في الصيدلية لكي ينتقم منه.