لم يتم إيذاء أي حيوان.. لماذا وضع صناع الحشاشين هذا التنويه في الحلقة 9؟

شهدت أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 9 والتي حملت عنوان «قلعة آلموت»، نزهة بين السلطان ملك شاه (إسلام جمال) وأحد رجاله للاصطياد، وخلال المشهد تراهن الرجلان على من يستطيع فيهم اصطياد عزال وهو مغمض العينين، لينجح الاثنان في إصابتها، وحرص صناع المسلسل على التنويه في بداية الحلقة أن لم يتعرض أي حيوان للأذى خلال تصوير العمل.

وخلال المشهد، يشعر السلطان ملك شاه بالغضب الشديد من خطأ الوزير نظام الملك الذي تسبب في هروب حسن الصباح من السجن قبل قطع رأسه، ويقوله إنه لا ينسى فضل الوزير عليه ولكن في الوقت نفسه ضاق ذرعا بطريقة الوزير الذي توحى في بعض الأحيان أنه السبب وراء وجوده على كرسي الحكم.

مسلسل الحشاشين الحلقة 9.. زوجة حسن الصباح تصل قلعة آلموت

وعلى الجانب الآخر، وصلت دينا زاد (ميرنا نور الدين) زوجة حسن الصباح برفقة أبنائها الهادي والحسين مولودتها الجديدة خديجة، إلى قلعة آلموت التي استولى عليها حسن الصباح من مالكها لتكون مقر حكمه ودعوته الجديدة التي أطلقها، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 9.

مسلسل الحشاشين الحلقة 9.. حسن الصباح يرسل ابنه إلى التدريب خارج قلعة آلموت

يطلب حسن الصباح من زيد ابن سيحون (أحمد عيد)، أن ينقل نجله الحسين إلى قلعة أخرى تابعة لهم حتى يتم تدريبه ليكون فارس عظيم، وذلك ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 9، حيث يرى آن الآوان قد آن لتدريبه وكسر عناده.