مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 9.. مقتل عروسة أحمد رزق في ليلة زفافه

شهدت الحلقة 9 من مسلسل بيت الرفاعي مفاجأة صادمة لـ«فاروق» الذي يُجسد شخصيته الفنان أحمد رزق، في ليلة احتفاله بحفل زفافه على داليا التي تُقدم شخصيتها الفنانة وئام مجدي.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 9.. قتل زوجة أحمد رزق

وبعد انتهاء كتب كتاب فاروق ضمن أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 9 دخل هو وزوجته داليا إلى غرفة النوم الخاصة بهم، وبمجرد أن خرجت حماته من الغرفة، أطلق الرصاص على ملك.

ووقعت بين يدي فاروق وهو في حالة صدمة كبيرة، وظل ينادي عليها لكنها لم ترد عليه، ويبدو أنّها لفظت أنفاسها الأخيرة.

يذكر أنّ مسلسل بيت الرفاعي يشهد مشاركة عدد كبير من الفنانين من بينهم أمير كرارة وأحمد رزق وسيد رجب ومحمد لطفى وصفاء الطوخى وأحمد فؤاد سليم وملك قورة ورحاب الجمل وتامر نبيل، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف بيتر ميمي واخراج أحمد نادر جلال.