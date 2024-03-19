حزلقوم عنده فوبيا المحشي.. ما أعراض السيبوفوبيا والخوف من الطعام؟

أثناء جلوس أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء 8 داخل البنك المراد سرقته، ليتناولوا وجبة الغداء في مشهد كوميدي، تحدث الفنان أحمد مكي بشخصية «حزلقوم» عن معاناته مع فوبيا «المحشي»، البعض اعتقد أن كلامه مجرد هراء، لكن في حقيقة الأمر هناك نوع من أنواع الفوبيا معروف باسم «سيبوفوبيا» أو رهاب الخوف من الطعام.

الخوف من الطعام هو رهاب نفسي معقد نسبيًا، لا يمكن التعرف على المصابين به بسهولة، لكن الأشخاص المصابين بفوبيا الطعام يشعرون بالخوف من تناول عدة أطعمة، ويتركز خوف المصابين بالسيبوفوبيا على خوفهم من الأطعمة شديدة التلف، مثل الألبان والفواكه واللحوم والخضروات، بحسب ما ذكره موقع سكاي نيوز عربية.

أسباب خوف المصابين بالسيبوفوبيا من الطعام

ويخشى المصابون بالسيبوفوبيا من تعرضهم للمرض، نتيجة تناول الأطعمة غير المطبوخة بشكل سليم، إذ يعتمدون على طهي الطعام بشكل مفرط، لدرجة وصوله إلى الاحتراق، مثل اللحوم والدجاج، كما يخاف المصابون بالسيبوفوبيا من الأطعمة التي تقترب صلاحيتها على الانتهاء، بالإضافة للأطعمة المحتوية على مكونات غير معروفة، والطعام المجهز من قبل أشخاص آخرين، كما أنهم لا يأكلون الطعام المجهز في المطاعم أو بيوت أصدقائهم.

الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي الأكاديمية العسكرية، يرى أن هناك نوعين من الفوبيا، الأولى مصاحبة للوسواس القهري، أو أخرى تحدث بسبب موقف معين مع الطعام، ويشعر المصاب بفوبيا الطعام بصداع شديد وتعب في القولون، مصاحب لـ«زغللة» في العين، بحسب ما قاله «فرويز» لـ«الوطن».

حزلقوم يتحدث عن فوبيا الطعام

وتحدث أحمد مكي في مسلسل الكبير أوي في الحلقة 9 من الجزء 8 عن فوبيا الطعام ومعاناته من فوبيا تناول «المحشي»، ليتضح أن ما قيل داخل السياق الكوميدي، هو واقع يعيشه البعض من المصابين بفوبيا الطعام.