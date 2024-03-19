شركة المركز الطبي للسكة الحديد تحصل على اعتماد الهيئة العامة للجودة

أعلنت شركة المركز الطبي لسكك حديد مصر «Ermc» التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، حصولها على شهادات الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتطبيق معايير الجودة الوطنية والحصول على الاعتماد في ضمان عدم اهدار الموارد إلى جانب توفير خدمات صحية وعلاجية بمستويات جودة عالمية لقطاع عريض من المرضى.

اعتماد المنشآت الصحية

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنّ موافقة اللجنة على اعتماد المنشآت الصحية يتم بناء على تقارير فريق مؤهل ومدرب دوليا على أعلى مستوى من المراجعين الملتزمين بتقييم المنشآت من خلال عدد من الزيارات التقييمية للمنشأة للتأكد التام من التوافق مع أدلة معايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة، وهو أساس عمل مراجعي الهيئة الذين تخضع عملية اختيارهم ونظام إدارتهم إلى قواعد صارمة ضمانا للنزاهة والحيادية وعدم تضارب المصالح إلى جانب البناء المستمر لقدراتهم في مجالات التقييم والمراجعة.

وأشارت الشركة إلى أنّ المركز الطبي لسكك حديد مصر يشهد طفرة غير مسبوقة في تقديم مختلف أنواع الرعاية الطبية المتميزة، وهو ما يتواكب مع التطور الكبير الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.