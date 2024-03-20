مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 9.. سرقة أمير كرارة بسبب ميرنا جميل

شهد مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 9 كثير من الأحداث الخاصة بدكتور ياسين الذي يقدم شخصيته الفنان أمير كرارة، وخصوصًا مع تأزّم الأمر معه وأفراد أسرته، فيما يخص الجزء المادي.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 9.. سرقة أمير كرارة

وطلب دكتور ياسين من طليقته هند التي تُجسّد شخصيتها الفنانة إيناس كامل أن تجلب له الحصالة الخاصة بابنته، والتي وضع فيها أموال ودهب لكي تفك أزمته المالية هو وأسرته، وبالفعل نجحت في ذلك وأعطته إيّاها.

وأخذ دكتور ياسين الحصالة وأعطاها لسامية حلويات التي تجسد شخصيتها الفنانة ميرنا جميل، لكن سمعهم شقيقها، وبمجرد أن غادروا الغرفة تسلّل إليها وسرق الحصالة.