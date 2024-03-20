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دراما المتحدة

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 9.. سرقة أمير كرارة بسبب ميرنا جميل

كتب:

بسمة شطا
09:02 ص | الأربعاء 20 مارس 2024
مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي

شهد مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 9 كثير من الأحداث الخاصة بدكتور ياسين الذي يقدم شخصيته الفنان أمير كرارة، وخصوصًا مع تأزّم الأمر معه وأفراد أسرته، فيما يخص الجزء المادي.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 9.. سرقة أمير كرارة 

وطلب دكتور ياسين من طليقته هند التي تُجسّد شخصيتها الفنانة إيناس كامل أن تجلب له الحصالة الخاصة بابنته، والتي وضع فيها أموال ودهب لكي تفك أزمته المالية هو وأسرته، وبالفعل نجحت في ذلك وأعطته إيّاها.

وأخذ دكتور ياسين الحصالة وأعطاها لسامية حلويات التي تجسد شخصيتها الفنانة ميرنا جميل، لكن سمعهم شقيقها، وبمجرد أن غادروا الغرفة تسلّل إليها وسرق الحصالة.

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بقلم بسمة شطا