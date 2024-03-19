تعرف على موعد ومكان عزاء مونتيرة «عتبات البهجة» لـ زينة مطاوع

توفيت منذ ساعات المونتيرة الشابة زينة مطاوع، في صدمة كبرة لمحبيها بعد صراع مع مرض السرطان الذي هاجمها بشراسة.

وأعلنت أسرة زينة مطاوع، عن موعد ومكان العزاء للراحلة ومن المقرر أن يكون غدًا الأربعاء في مسجد النور بالمعادي بعد صلاة العشاء داخل القاعة الكبرى.

آخر أعمال زينة مطاوع

وشاركت زينة مطاوع في عدة أعمال فنية وكان آخرها مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني والذي تم الانتهاء منه في الأيام الأولي لشهر رمضان، ويعرض حاليًا ضمن مسلسلات الموسم الرمضاني لعام 2024.