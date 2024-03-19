اعترافات حلا شيحة «ع المسرح».. هل قرار ارتداء الحجاب وخلعه مرتبط بالزواج؟

ترتدي الحجاب وتعتزل وتعود وتتخلى عن الحجاب، حالة من التخبط عاشتها الفنانة حلا شيحة، حتى ربط الناس بين ارتدائها للحجاب وشريك حياتها، لكن ما قالته عبر برنامج «ع المسرح» في ضيافة الإعلامية منى عبد الوهاب، مناف لحديث الناس عنها، إذ أوضحت أن ارتداء الحجاب أمر مرتبط بشخصيتها، قبل أن تستفيض في التوضيح لتكشف السر.

ما علاقة الحجاب بشريك حياة حلا شيحة؟

بعد زواج حلا شيحة من داعية شهير، اعتزلت الفن لفترة وارتدت الحجاب، ما ظنه الناس أنه تأثير شريك حياتها على قرارها، وأنه السبب في اتجاهها للحجاب والبعد عن الوسط الفني، لكنها قالت خلال حلولها ضيافة على الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج «ع المسرح»: «أنا جوايا شخص روحاني وبميل للجزء الروحاني، بحس بسعادة في قربي من ربنا مش بالشكل والحجاب، من جوايا طول الوقت عندي لخبطة، واستوعبت أن القرب من ربنا مش بالزي وطريقة تفكيري في الموضوع ده اتغيرت، اتعلمت أني مش طول الوقت أجلد نفسي بزيادة، اللي أنا حساه هعمله».

اختيارها لشريك الحياة بينجذب للشخص المتدين: «بنجذب للشخص اللي ممكن يقربني للحتة الروحانية، لما اختارت أبو أولادي اختارته عشان بيقربني من ربنا هنصلي مع بعض وهنقرأ قرآن مع بعض، الناس ربطوا أني لما أختار حد بتحجب، لكن حبي للحجاب من قبل كده الموضوع مش كده حبي للحجاب ملوش علاقة بحد، وقربي لحد متدين بيشجعني إني أقرب من ربنا».

مواعيد عرض برنامج «ع المسرح»

يعرض برنامج «ع المسرح» تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب على ثلاث قنوات وهم قناة الحياة 6:20 مساء، قناة الأولى المصرية الساعة ٨:١٥ مساء، قناة CBC ١:٣٠ بعد منتصف الليل.