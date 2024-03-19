يعرض مسلسل مسار إجباري أكثر من مرة يوميا على عدد كبير من الفضائيات المصرية، إضافة إلى عرضه على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، ويبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل مسار إجباري على قناة الحياة اليوم، خاصة بعد نسب المشاهدات الكبيرة التي حققها المسلسل منذ عرضه في بداية شهر رمضان.

موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 9 على قناة الحياة اليوم

وجاء موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 9 على قناة الحياة اليوم، في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة غدا الأربعاء الساعة 3:30 عصرا على ذات القناة، كما يواصل تطبيق واتش إت الرقمي، بث الحلقة اليومية من مسلسل مسار إجباري، السادسة مساءً يوميًا طوال شهر رمضان.

أحداث الحلقة 8 من مسار إجباري

وشهدت أحدث الحلقة 8 من مسلسل مسار إجباري، نجاح خديجة في إثارة الرأي العام بقضية مقتل ابنة خالتها الطالبة حبيبة، حيث استغلت السوشيال ميديا لإثارة القضية، ما أغضب المحامي «مجدي حشيش» الذي قرر مقابلة خديجة لمعرفة ما تخفيه من أسرار سابقة حول ابنة خالتها القتيلة.