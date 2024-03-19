مسلسل مسار إجباري الحلقة 9.. مي الغيطي تستغل السوشيال ميديا في قضية قتل حبيبة

شهدت حلقة أمس من مسلسل مسار إجباري، استغلال «خديجة» التي تجسد دورها الفنانة مي الغيطي، السوشيال ميديا والرأي العام للتشكيك في اتهام الدكتور صفوت بقتل ابنة خالتها وصديقتها حبيبة، والذي حكم عليه بالإعدام وينتظر نتيجة الاستئناف، وهي التهمة التى تم تلفيقها له بعد اتفاق زوجته مع المحامي، وذلك ما ستوضحه أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة 9 اليوم.

مسلسل مسار إجباري الحلقة 9.. مي الغيطي تستغل السوشيال ميديا

بعد أن تحولت قضية قتل الطالبة حبيبة إلى قضية رأي عام ضمن أحداث مسلسل مسار إجباري، وحديث السوشيال ميديا، طلب محامي الدكتور صفوت، من علي «عصام عمر» ترتيب لقاء بينه وبين خديجة، لشعوره أنّ لديها المزيد من المعلومات عن مقتل ابنة خالتها حبيبة لم تعلن عنها في النيابة خلال التحقيقات، وأنّه يريد أن يقابلها شخصيا لمعرفة ما تخفيه من أسرار في القضية، وهذا ما سيتضح الليلة في مسلسل مسار إجباري الحلقة 9 بطولة أحمد دأش وعصام عمر وبسمة وصابرين.