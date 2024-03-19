حلا شيحة: «أبو أولادي كان حبي الحقيقي.. ولم يكن داعية

قالت الفنانة حلا شيحة، إن زوجها السابق وأبو أولادها لم يكن داعية وأطلق عليه لقب شيخ بسبب هيئة التي كان عليها، مضيفة: «هو عادي زينا ولكنه دخل الإسلام قبل لقائي وزواجي به بعام واحد فقط، ولكننا نعرف بعضنا من وأنا عندي 14 سنة وكنت بحبه جدًا من وأنا صغيرة بل وكان هذا هو الحب الحقيقي وحب الحياة بالنسبة لي».

حلا شيحة: أبو ولادي حبي الحقيقي

وأضافت «شيحة»، في حوارها ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، والمُذاع على شاشة «الحياة»: «سبحان الله، أنا ويوسف، أي زوجها السابق وأبو أبنائها، ربنا جمعنا بعد سنين فراق، وخلفت منه 4 أولاد حلوين».

البحث عن رضا الله.. أكبر صراع مع النفس أمر به

وتابعت حلا شيحة: «طوال الوقت أنا في صراع واعتقد أغلب الناس كده.. لكن صراعاتي متعددة بسبب ظروف الحياة وبعد أولادي عني لأنهم يقيمون في كندا وأنا أريدهم معي دائمًا.. جوايا تعبانة جدًا بتقطع رغم إني بكلمهم بشكل دائم».

واستطردت: «أما أكبر صراع بداخلي فهو تحقيق التوازن بين رغبات الحياة وبين أن أرضي الله – عز وجل – وأحبه، وهذا الصراع هو الأقدم أيضًا بالنسبة لي والأعمق بداخلي شخص روحاني للغاية».